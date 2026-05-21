今週のオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走するジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）への登録について、寺島調教師が５月２１日、状況を説明した。「本当はオークスの結果を見てからにしたかっらけど、締め切りが早いので、オーナーの了承を得て、登録しました」と口にする。父は２０