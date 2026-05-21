ケンタッキーフライドチキンの期間限定メニューとして「ザ・アメリカンバーガーズ」が登場！「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」がラインナップされます☆ ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」2026 発売日：2026年5月27日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了販売店舗：全国