今年の阪神大賞典など重賞２勝を挙げるアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に登録したことに関し、友道調教師は「選択肢の一つです」と現状を説明した。同馬は武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌競馬場・芝２０００メートル）での復帰を視野に入れている。「このレースの内容などを考え