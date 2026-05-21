全国有数のイチジクの産地・愛知県安城市で、本格的にイチジクの収穫が始まりました。安城市や隣の碧南市や刈谷市では、農業用ハウスのイチジク栽培が盛んで、年間およそ60トンが出荷されています。安城市内の野村幸作さんのハウスでは21日朝、食べごろに育ったイチジクをひとつずつ丁寧に収穫していました。今年は春先に晴れた日が多かったことから、甘くてみずみずしいイチジクが出来上がり、8月上旬まで関東や名古屋な