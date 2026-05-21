女優・吉岡里帆が大御所タレントに変身した姿に、反響が寄せられている。２１日までに自身のインスタグラムを更新した吉岡は、「瀬々敬久監督、最新作。映画『ＳＵＫＩＹＡＫＩ上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と出演作品を報告。黒柳徹子のトレードマークであるたまねぎヘアやメイクをまねた姿を公開した。この投稿には、「タマネギヘア、めっちゃ似合ってます」「もうキャラ