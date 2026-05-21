岐阜県多治見市の陶芸家・安藤工さんが手がけた作品の展示販売会が、名古屋・栄の松坂屋名古屋店で開かれています。安藤工さんの美濃焼は、薪の窯で焼くことで生み出される緋色の発色が特徴で、「志野」の技法で多治見市の無形文化財保持者に認定されています。松坂屋名古屋店には茶碗や花瓶など新作26点が並び、不規則に入ったヒビに筆で染み込ませた茶碗は、朱色の模様があたたかさを感じさせます。「陶芸 安藤工展」は今