記事ポイントピクセラ公式X（@PIXELA_CORP）にて2026年5月22日より「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」を毎日9時15分に配信開始ワイヤレステレビチューナー「PoiTele（ポイテレ）」と「Xit（サイト）」の独自視聴データを24時間リアルタイム集計した独自ランキング専用Webサイト「pixela.tv」では時系列ポイント推移グラフで番組の盛り上がりを後から確認できます テレビの”今”を数値で可視化する新サービスが始まります。