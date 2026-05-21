配送業務の委託先から賄賂を受け取ったとして逮捕された日本郵便東京支社の元社員の男が、ソープランドでも10回以上接待を受けていたとみられることがわかりました。収賄の疑いで逮捕された、日本郵便東京支社の元社員、米田伸之容疑者は、2024年から去年にかけて、西村光一容疑者が経営する「ハルキエクスプレス」に郵便物を回収する業務などを委託する便宜を図った見返りに、東京ディズニーリゾートの宿泊代金などあわせて120万