21日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は、「第三の梗塞」とも言われる「足梗塞」を特集し、実際に2011年に発症したカルーセル麻紀（83）が、自身の経験を振り返りながら、視聴者に注意を呼び掛けた。番組では「足梗塞」と呼ばれる「下肢閉塞性動脈硬化症」について、血管外科が専門で「足梗塞」診療の第一人者でもある旭川医科大病院の東信良院長が、リモート出演で解説。心臓から足に血