◇MLB マリナーズ 5-4 ホワイトソックス(日本時間21日、T-モバイル・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が「2番・ファースト」でスタメン出場。2本のヒットを放ち、一時同点に追いつくタイムリーで4試合ぶりの打点をあげました。マリナーズとの3連戦最終戦に臨んだホワイトソックス。2回に先制を許すと、直後に同点に追いつくも、4回に勝ち越し打を浴びます。それでも直後の5回には、1アウトからの連打で1、2塁のチャンスメイ