東京証券取引所21日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。前日終値からの上げ幅は一時2100円を超え、節目の6万2000円に迫った。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の進展期待から買い注文が膨らんだ。平均株価への寄与度が高いソフトバンクグループ（SBG）が相場を押し上げた。午前終値は前日終値比2140円93銭高の6万1945円34銭。東証株価指数（TOPIX）は83.69ポイント高の3875.34。トランプ米大統