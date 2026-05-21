声優の日笠陽子が、19日放送のABEMAの生放送バラエティー番組『声優と夜あそび』に出演し、右腕を骨折したことを報告した。これを受け、番組の公式Xでは、日笠のギプス姿の動画が公開された。【動画】大丈夫？右腕骨折でギプス姿の日笠陽子骨折については番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑