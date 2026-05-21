俳優の田邊和也（40）が21日までにXを更新。海外の航空会社とトラブルが生じていた問題について、解決したことを報告した。海外作品への出演も多く国際的に活動している田邊は3月20日の投稿で「昨年、某海外航空会社から身に覚えのない請求が」と報告。「カード会社に確認、正式な支払い証明書を取得、航空会社へ提出。が、『支払われた記録ない』との回答。両者食い違い。僕からは実際に引き落とし済。数ケ月、間に挟まれ続けてお