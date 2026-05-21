テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは20日夜の放送で、同日に国会で行われた党首討論について「予算委員会委の短縮版」との表現で、ダイナミックな党首対決による議論の欠如を指摘した。2月に召集された特別国会で初めての実施となった党首討論は、高市早苗首相と過去最多の六つの野党党首が対峙（たいじ）したが、全体の時間が45分と従来と変わらない中での多党化に伴い、各党首の持ち