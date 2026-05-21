「新しい地図」の稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が初のトリプル主演を務める映画「バナ穴BANA＿ANA」（山内ケンジ監督）の公開日が6月27日に決まり、21日、発表された。東京・グランドシネマサンシャイン池袋を皮切りに、全国の映画館で順次公開する。映画は、18年に2週間限定で公開した短編オムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第2弾。今回は長編オリジナルとなる。3人が本人役で登場し、シュールな世界を生きる物語。「分か