アフガンハウンドのイメージを覆すわんこの寝顔が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万7000回再生を突破し、「アフガンって気付かんかったw」「白目むいてるし！」「バイオハザードに似たやつ出てくる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『美しく、高貴な犬』と言われるアフガンハウンド→実際に飼ってみると…想像を違いすぎる『衝撃の寝顔』】 気品ゼロの寝