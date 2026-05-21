あまりにくつろぎすぎているフレンチブルドッグさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「貫禄がすごいw」「葉巻とか持ってそう」「中に人が入ってそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ふと『ソファでくつろぐ犬』を撮影した結果→貫禄がありすぎる『まさかの姿勢』】 ソファでくつろぐ姿が人間すぎる！？ TikTokアカウント「s_miiiii0119