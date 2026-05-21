上・中越、佐渡では、２１日夜のはじめ頃から２２日昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台の発表によりますと、東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側にのびている前線は２２日にかけて日本の南へ南下する見込みです。また、日本海西部には低気圧があって、２２日にかけて北陸付近へ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、