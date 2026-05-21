首位アーセナルを追うマンチェスター・シティに、フランスの新しい才能は鮮やかな先制弾を与える。プレミアリーグ第37節、ボーンマスvsマンチェスター・シティの39分、ボーンマスFWイーライ・ジュニア・クルピは落ち着いたトラップを見せる。体制を整えると、ゴール右上に弧を描くシュートを決めた。クルピはゴール後、コーナーに駆け寄って宙返りを披露し、自身の得点を喜んだ。ボーンマス公式サイトによると、クルピは今季13点目