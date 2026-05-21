プレミアリーグ第37節、マンチェスター・シティと引き分けたことで、ボーンマスはクラブ史上初めてヨーロッパ大会への出場を決めた。しかし、その歴史を作ったアンドニ・イラオラ監督は今季限りでクラブを去る。シティ戦ではFWイーライ・ジュニア・クルピのゴールで先制したものの、試合終了間際にアーリング・ハーランドに同点ゴールを決められる苦しい展開となった。しかし、引き分け以上の結果が試合後に待っていた。EL出場権を