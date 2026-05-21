多くのタレントが集まったイングランドは、2026年W杯の優勝候補でもある。その注目の代表メンバー発表は、現地時間22日に迫っている。ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマー、フィル・フォーデンと攻撃陣に注目が集まるが、怪我からの復帰後にもかかわらず、にわかに代表入りが噂されるのがチェルシーDFレヴィ・コルウィルだ。英『The Athletic』は、同誌のライター8名に自身が代表監督になったつもりで、