プレミアリーグ第37節、チェルシーvsトッテナム・ホットスパーの83分。エリア内に侵入したトッテナムMFジェイムズ・マディソンが左足を振り抜く。その瞬間、チェルシーDFヨレル・ハトがスライディングでシュートをブロック。あわや失点という危機を防いだプレイに、GKロベルト・サンチェスはすぐに駆け寄り、ハトを称賛した。この試合のハトを、英『football.london』はDFの中で最も高い7点と採点し、次のように評価する。「オラン