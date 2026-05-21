リヴァプール、パリ・サンジェルマン、チェルシー。今夏、多くのビッグクラブから関心が報じられているRBライプツィヒのFWヤン・ディオマンデ。注目を集める中、独『Kicker』のインタビューでは、来季の去就について問われたディオマンデが「残留する」と答えたことが、複数の海外メディアで報じられている。現代サッカーで「スター」に数えられる選手の多くが、ウイングをポジションにしている。かつてはトップ下がスターの居場所