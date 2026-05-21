ネイマールの代表入り、ジョアン・ペドロの落選。日本時間19日に発表された2026年W杯に臨むブラジル代表メンバー26名は、発表後から論争を呼んでいる。そんな中、エリート選手が並ぶFWで、異質なキャリアを歩んだ選手がリストに名を連ねた。今季プレミアリーグで22ゴールをあげているブレントフォードFWイゴール・チアゴだ。ヴィニシウス、エンドリックと、今大会のブラジル代表FWには10代から世界的に注目され、ヨーロッパへ渡っ