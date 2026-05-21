LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 72時間限定セール」を5月20日から22日まで開催している。人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテル京阪京橋グランデが5,517円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,310円から、ホテル京阪ユニバーサル・タワーが10,160円