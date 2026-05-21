国土交通省とJR北海道は、お盆の6日間に北海道新幹線の青函トンネル内で、時速260キロで運転すると発表した。実施日は8月12日から17日まで。全長約54キロの青函トンネル内の区間を、現行時速160キロのところ、時速260キロで走行し、所要時間を約6分短縮する。始発から午後3時30分頃までの上下各7本の計14本と、8月12日のみ始発から正午ごろまでの上り4本と下り5本の計9本、一部の日には臨時列車下り2本が対象となる。これに伴い、