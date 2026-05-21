JR北海道は、JR札幌駅のリニューアル計画の概要を発表した。「サツエキ ヒトトキ」をコンセプトに、駅周辺の商業施設とのつながりを持たせた駅を目指す。高架化から35年以上が経過した駅設備を刷新し、2029年度第1四半期ごろにかけて、駅全体のリニューアルを進める。エキナカ商業施設は、JR北海道フレッシュキヨスクが事業主体となり2027年度末の開業を目指す。商業面積は現在の約1,300平方メートルから約2,000平方メートルに拡大