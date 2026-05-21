近年、ラグジュアリーブランドにとって旗艦店は、単なる“ショップ”ではなくなっています。建築、アート、クラフト、食、庭園、都市文化──。それらを横断しながら、ブランドの思想そのものを空間化する“文化的な体験装置”へと変化しています。Dior は、2026年5月21日、大阪・心斎橋の中心地に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンします。ディオールと日本を結ぶ長年の関係性に敬意を表した、新たな旗艦店です。Court