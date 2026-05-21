21日午前10時過ぎ、十島村で震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、21日午前10時11分ごろ、十島村で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は、トカラ列島近海で震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されています。