来月、開幕するサッカーワールドカップで、大迫敬介選手が日本代表に選ばれたことを受け、地元・出水市に懸垂幕が掲げられました。出水市役所に掲げられたのは、出水市出身でJ1・サンフレッチェ広島のゴールキーパー、大迫敬介選手の懸垂幕です。来月、開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で、日本代表メンバーに選ばれたことを祝って掲げられました。190センチの長