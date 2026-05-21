嶋村は代打で着々と結果を残している（C）産経新聞社阪神が大逆転勝利をおさめた。5月20日に行われた中日戦（甲子園）を8−7のサヨナラ勝ち。一時は7点差をつけられたものの、打線が粘り値千金の1勝をもぎ取った。【動画】「藤川監督も思わずニッコリ」ベンチシーンも注目された嶋村のプロ初アーチ7−7で迎えた9回先頭の打席、この試合で安打が出てなかった森下翔太が中日6番手牧野憲伸の147キロ直球を豪快にフルスイング。