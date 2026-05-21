三重県の尾鷲海上保安部は、定員オーバーで遊漁船を営業するなどした7人を近く書類送検する方針です。沖縄県の辺野古沖など、全国で船の死亡事故が相次いだことを受け、尾鷲海上保安部は先月25日から今月6日に、尾鷲市の賀田湾で取り締まりを実施しました。その結果、遊漁船など7隻を船舶安全法の違反に該当するとして検挙し、内容は3隻が無検査、2隻は定員オーバー、残る2隻は禁止されている夜間に