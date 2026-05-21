バレーボール世界最高のイタリア・セリエAでプレーする石川祐希（30）が、21日に帰国した。石川が所属するペルージャは今シーズン、世界クラブ選手権（昨年12月）、スーペルコッパ（4月）、リーグ優勝（5月）、ヨーロッパチャンピオンズリーグ（5月）を制し、4冠を達成した。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突イタリアでの11期目を終えた石川は「怪