◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。0−0の6回1死二塁の第3打席で、相手先発シュリトラーの前に2打席連続となる空振り三振を喫した。試合は雨天の影響で約2時間開始が遅れた。深夜に入る込む一戦で自身12戦ぶりとなる一発は飛び出すか。岡本はチーム加入後ヤンキースと初対