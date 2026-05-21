栃木県で69歳の女性が殺害され、実行役の少年4人らが逮捕された強盗殺人事件の発生からきょうで一週間。逮捕された指示役とみられる男が事件前、面識のあった少年に仲間を集めさせた可能性があることがわかりました。記者「捜査員が夫婦の自宅へと入っていきました」今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどし、実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）・妻の美結容疑者（25）が逮捕さ