女優の白石まるみ（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。芸能界の友人たちとの会食ショットを公開した。「ネオのメンバー（麻倉未希さん田中美奈子ちゃん西村知美ちゃん彦麻呂さん）＋庄野真代さんと宇徳敬子ちゃん（＋妹さん）が加わり食事会がありました。私を入れて8人」と報告。「銀座の特別な空間にて、和やかに時が過ぎてゆきました楽しかったです」とつづった。「私は歌手活動を一年しかしてないんで、歌の世