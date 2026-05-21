4月の貿易統計が発表され、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて中東からの原油の輸入量は67.2％減少しました。財務省が発表した4月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3019億円の黒字でした。特に、中東情勢を受けたホルムズ海峡の事実上の封鎖の影響が顕在化し、中東からの原油の輸入量は去年の4月と比べて67.2％減少しました。また、全世界から輸入した原油量も63.7％減少しています。このほか、原