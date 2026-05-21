今年4月の貿易統計で、中東からの原油の輸入量が去年4月に比べ、およそ7割減少したことがわかりました。一方でアメリカからの原油の輸入は増加しています。財務省が21日朝発表した今年4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は、去年4月と比べて67.2パーセント減少しました。また、主にナフサが占める揮発油の輸入量も、79.4パーセント減少しました。中東情勢の緊迫化によるホルムズ海峡の事実上の封鎖が影響していま