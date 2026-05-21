俳優の岩瀬洋志が21日、東京・SHIBUYA CAST.で行われた韓国コスメブランド「d’Alba」のポップアップストア『Your GLOW, Your COLOR -今日はどの色で守る？-』内覧会に来場した。【写真】ウェットなヘアスタイルで色気ダダ漏れ…透明感もたっぷりな岩瀬洋志岩瀬は、ベージュのワークジャケット風アウターにホワイトパンツを合わせた、やわらかく上品なカジュアルスタイルで登場。ウェットな質感の黒髪ヘアと、透明感あふれる肌