2025年シーズンから中日ドラゴンズの指揮をとっている井上一樹監督（54）が、試合後取材を初めて拒否した。「話すことがない…今日は勘弁してくれ」と肩を落とした指揮官だが、約1時間前にはとびきり笑顔を披露していてーー。【写真】めっちゃ笑顔から一転、逆転負けに悲壮感を漂わせる中日・井上監督阪神タイガースの本拠地・甲子園球場に乗り込んでのセ・リーグ11回戦。5月20日まで14勝27敗とリーグ最下位に落ち込む中日だが