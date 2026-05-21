夏の電気・ガス料金の支援策をめぐり、政府・与党は去年夏の補助額より、1キロワットアワーあたり1円から2円程度上乗せする方向で検討していることがわかりました。高市総理は今月18日、中東情勢の長期化に備え、電気・ガス料金を7月から9月の3か月間、去年夏の料金水準を下回るよう、支援策のとりまとめを与党幹部に指示しています。このうち電気料金は去年、1キロワットアワーあたり7月と9月に2円、8月に2.4円補助していましたが