テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第8話が20日放送され、元AKBグループの出演者2人が取っ組み合いのケンカをした。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「女こわすんぎ」取っ組み合いのケンカをした篠田麻里子本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快