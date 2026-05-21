「日本は累進課税だから、稼ぎすぎると逆に手取りが減る」といった話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、結論として、年収が上がったことで手取りが減るということは、基本的にはありません。 本記事では、累進課税の仕組みを確認しながら、年収800万円と1000万円の手取りを比較し、その誤解の理由を解説します。 年収が上がると手取りが減る？ まず押さえておきたいのは、日本の税制では