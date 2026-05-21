【D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］】 10月 発売予定 価格：3,960円 コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］」を10月に発売する。価格は3,960円。 本商品は、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場する「ムンベイ」の愛機「グスタフ」を、同社のデフォルメシリーズ「D-スタイル」より立体化したもの。「D