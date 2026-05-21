俳優キム・スヒョンに関する虚偽事実を流布した疑いが持たれているYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表が、拘束の危機に立たされている。5月20日、韓国法曹界によると、ソウル中央地検はキム代表に対し、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（カメラなどを利用した撮影物の頒布）および名誉毀損の疑いで逮捕状を請求した。【写真】「カロセロ研究所」のキム・スヒョン“キス”写真これに先立ち、ソウル江南