【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの辻希美が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームのある夕飯を投稿し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームすごい」フライパンいっぱいの肉巻きおにぎり披露◆辻希美、ボリュームたっぷりの肉巻きおにぎり公開辻は「夕飯に肉巻きおにぎり」とつづり、写真を投稿。フライパンいっぱいに肉で巻いた大きな肉巻きおにぎりを2つ並べて、タレを絡めている様