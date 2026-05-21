【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月20日、自身のInstagramを更新。和食の朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「理想的」納豆に明太子…和な朝食披露◆秋野暢子、ガッツリ和食朝食公開秋野は「おはようございます。今朝はガッツリ和食です」とつづり、美しく並べられた朝食を披露。「昨日の残り物に納豆 明太子 カニカマ入卵焼き 海苔」とメニューを紹介し、昨晩の残り物という長芋と大葉と梅