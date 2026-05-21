【マジョレット建機シリーズ】 発売中 価格:各1,045円 カバヤはミニカー「マジョレット」のECサイトでボルボ(Volvo)の建設機械5種を販売している。価格は各1,045円。 ボルボはスウェーデンのメーカー。様々な事業をグループとしてトラック、乗用車、 建設機械、バスなど様々な事業を行っている。 カバヤ「マジョレット」ECサイトで