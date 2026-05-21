【使い切りタイプ ブラシ付きペン型ボトル（5cc / 2本入）】 6月 発売予定 価格：968円 ウェーブは、使い切り工具「使い切りタイプ ブラシ付きペン型ボトル（5cc / 2本入）」を6月に発売する。価格は968円。 本商品は先端にブラシが付いたペン型ボトルで、塗料やサーフェイサーを入れて、ダイヤルを回すことで、筆先に塗料が浸透し塗装することができる。