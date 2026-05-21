血流の滞りや老廃物が原因で脚がむくみ、太く見えている人には、押して、流す、もみほぐしがおすすめ。とにかく簡単にできる立ち仕事派のためのメソッド。毎日のケアに取り入れてみて。美脚づくりの達人田辺智美さん「足健道さと足ツボ療術院」院長。オリジナルメソッド「足健道」を開発。『もむだけ美脚ダイエット』（産業編集センター）、『「足もみ」で心も体も超健康になる！』（三笠書房）など著作多数。足首から膝まわりを重